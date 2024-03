Müsteerium: kas Kate Middletoni haiguslukku üritati sisse häkkida? Londoni erahaigla hiilis vastamisest kõrvale

Londoni kliiniku ülemused alustasid kiireloomulist uurimist, kuna väidetakse, et vähemalt üks kliiniku töötajatest üritas pärast Walesi printsessi Kate’i jaanuaris läbiviidud kõhuoperatsiooni tema isikuandmetele ligi pääseda.

Daily Mail kontakteerus Londoni kliinikuga edasiste kommentaaride saamiseks, kuid kliinik on keeldunud väidete kinnitamisest või ümberlükkamisest. Keeldumine lahvatas aga Briti meedias skandaali, sest oodati, et kliinik vastaks vähemalt sellele, kas nad kuulevad rikkumisest esimest korda või ei.

Küll aga on väidetavalt haiglatöötajad „täiesti šokeeritud ja häiritud“, et keegi nende siseringist, „usaldusväärne kolleeg“, võib olla sellise eetikarikkumise toime pannud.

Printsess Kate on väidetavalt süüdistustest teadlik, samas kui Kensingtoni palee pressiesindaja ütles, et „see on Londoni kliiniku asi“.