„Tulnuka“ teise osa film veel päris valmis ei olegi! Režissöör Rasmus Merivoo kergitab Valdise tagasitulekult saladuseloori

Juba 1. aprillil jõuab Eesti kinodesse režissööri Rasmus Merivoo (40) linateos „Tulnukas 2 ehk Valdise tagasitulek 17 osas“. Tegemist on järjega Merivoo 2006. aastal valminud kultusfilmile „Tulnukas“, kus ekraanile naasevad Märt Avandi ja Ott Sepp. Vähem kui kaks nädalat enne filmi esilinastust on Merivool käed-jalad tööd täis, et kõik filmi puudutav õigeks ajaks valmis saaks.