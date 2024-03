Uhke! Animafilm „Kadunud sokid“ nopib rahvusvahelistelt festivalidelt preemiaid

„Mul on väga hea meel, et paljud kinokülastajad üle maailma on „Kadunud sokid“ enda jaoks leidnud,“ sõnas filmi režissöör Oskar Lehemaa. „Olen mitut festivali koos „Sokkidega“ külastanud ja võin kinnitada, et meie tiimi tubli tööga valminud animatsioon saab ka laias maailmas mudilastelt elavat vastukaja. Juba varsti pakin filmi peategelased Villased Sokid kohvrisse, et reisida koos nendega Taipeisse, kuhu meid on külla kutsunud Taiwani rahvusvaheline lastefilmide festival.“