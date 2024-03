Laval läheb kuumaks! DJ Victoriaga koos mängivad Helitehases muusikat veel kaks imekaunist naist

Merimelli võib nimetada techno esileediks Eestis. Teda märgati esmakordselt, kui ta võitis kohaliku DJ-võistluse nüüd juba 15 aastat tagasi, millele järgnes palju esinemisi nii koduväljakul kui ka välismaal. Reisimise kõrvalt hakkas ta ka oma originaal muusikat produtseerima ja andis seda välja plaadifirmade alt nagu Desolat, Unknown to the Unknown, Ismus, Killekill ja hiljuti ka Moments in Time. Hetkel tegeleb ta oma ürituste sarja nimega ’’Machine Nation’’ arendamisega ning produtseerib igapäevaselt uut muusikat. Samamoodi nagu tema produtseeritud lood, on Merimelli DJ-setid täis energiat ja tumedat kõla.