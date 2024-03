Kust need veel välja ilmusid? Õllesummeri korraldajad leidsid imekombel üles tõelise reliikvia

„Viis meetrit pikk päis tuli välja ühte treilerisse kuhjatud kastide ja muu pahna alt,“ ütles Õllesummeri peakorraldaja Sten-Erik Jantson. „See on ühes tükis ja töökorras - seega kasutame seda nö reliikviat ka nüüd, peale viieaastast pausi,“ lisas Jantson.

Lauluväljaku eraldi taraga eraldatud territooriumil asuvad laoruumid, panipaigad ja mõned treilerid, kuhu on jäänud kunagistel suurüritustel kasutatud esemeid. Õllesummeri meeskonnale tuli peale otsinguid üllatusena, et mõned asjad seal ikka veel alles on.