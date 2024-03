VÕRDLE | Kumb on kumb? ETV saatejuht sarnanes tele-eetris intervjueeritavaga pea üks ühele

Nimelt oli mõlemal seljas must pintsak, ninal mustade raamidega prillid ja ka nende lühike soeng oli telepildis sarnane. Suurim erinevus oli Sildvee ja Voltri triiksärk – kui saatejuht oli selga valinud roheka samblatooni triiksärgi, millega läks kokku ta rinnarätt, siis intervjueeritav kandis valget triiksärki. Veel oli Voltril ees lillakamat tooni lips.

Ka sotsiaalmeedias märgati tele-eetrisse jõudnud Voltri ja Sildvee välimuse sarnasusi ning visati nalja, et kas Eesti Rahvusringhäälingus on eelarvega niivõrd kitsas, et üks ja sama inimene peab nii saatejuhti kui ka intervjueeritavat kehastama. Siiski pakkus tore kokkusattumus televaatajatele muhedaid elamusi ja toredat võrdluspilti tele-eetris.