„Tähtede täht“ toob tagasi eurodisko hiilgeajad! Hitte hindavad Peeter Oja ja Andrus Vaarik

Stuudios hindab esitusi diskojõudude peastaap, mida juhib DJ Mart Juur. „Disko on ju niivõrd külluslik žanr, et siin on kõik toonid, värvid ja kõlad lubatud. Meie funktsioon on siis vaadata, kuidas artistid saavad ühe või teise laulu või meeleolu endale, sest eesmärk pole kopeerida, vaid teha sellest oma esitus,“ selgitab Juur.

„Me ju ei laulnud, maigutasime lihtsalt suud, see tuli ju lindi pealt. Siin lauldakse seda ju otse,“ räägib Peeter Oja. Möödunud hooajal ise võistlejana saates osalenud Oja tunneb end eksperdi rollis mugavamalt. „Loomulikult siin laua taga on lihtsam, sest see nõuab ikka pingutust, et erinevaid žanreid omandada ja neid ette kanda, nii et need inimestele meeldiksid ja sa ise rahule jääksid, see on hoopis teine asi,“ tõdeb Oja.