Palju õnne! Andrus Kivirähk sai vanaisaks

Nimelt tõi nende tütar Kaarin 14. märtsil ilmale poja, kes sai nimeks Joosep. Uhke vanaisa tänas Õhtulehte õnnesoovide eest, kuid pikemalt uue ilmakodaniku sünnist pajatada ei soovi. „Ma arvan siiski, et mina olen antud juhul teisejärgulises rollis,“ sõnas ta napilt.

Kaarin Kivirähk on eesti kultuuriteoreetik, kunstikriitik ja ajakirjanik. Ta on Andrus ja Ilona Kivirähki vanim tütar ning tal on õed Liisa ja Teele.