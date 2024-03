Koit Toome nime on hakatud mustama Facebooki grupis, mis koondab Eestis elavaid välismaalasi. Väidetavaks probleemiks on tasumata tagatisraha. Laulja tõdes Kroonikale, et ei tea asjast midagi, kuid tegi ikkagi täna üürnikule ülekande tagastamata deposiidi summas ära.