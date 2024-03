Merlyn Uusküla rääkis raadios, et teda on kutsutud näiteks Võrusse esinema ainult üheks looks ja honorar: bensiin. „Paljud ei saa aru, et esineja ikkagi annab selleks terve päeva, ei ole vahet kas ta teeb 1 või 10 lugu,“ naeris Uusküla, et on saanud ka pakkumisi, et ta laulaks 7 tundi järjest.