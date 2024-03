Nele-Liis Vaiksoo kohtus elukaaslasega täiesti ootamatus kohas: kui oleksin üksi olnud, ei oleks seda juhtunud

Nele-Liis tähistas möödunud nädalal oma 40. juubelit ja sõnas taskuhäälingus, et pidu oli vanusele vastavalt väärikas ja äge. „Paar nädalat enne sünnipäeva ei olnud midagi organiseeritud, aga sõbrad ütlesid, et peab ikka midagi tegema, sest 40-aastaseks saad ainult üks kord elus,“ sõnab ta ja nii nad organiseerisid koos elukaaslase Mihkliga külalistele suure ja uhke peo.

Ta kohtus oma elukaaslase Mihkel Nukkaga aastaid tagasi täiesti juhuslikult. „Saime tuttavaks õhtusel ajal väljas olles. Tegelikult ma ei ole olnud kunagi hea tutvuste looja kuskil restoranis, baaris või ööklubis, eriti noorena. Seda erakordsem ongi see, et me seal tutvusime. Meil oli ka suur seltskond ümber, et kui ma oleksin olnud seal üksinda, siis seda kindlasti ei oleks juhtunud,“ tõdeb Nele-Liis.