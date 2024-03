Skandaali sattunud Tsahknast ja Indiast vaimustuses sisulooja: temaga oli jummala tore koostööd teha!

Küsimusele, miks välisminister just tema kaasa võttis, vastas mõjuisik enesekindlalt: „Et oma jälgijatele näidata, kuidas välisministeerium töötab ja tuua välja Tsahkna persooni.“ Kurn oli lummatud, et Indias kõnnivad ahvid tänavatel ja toit oli imeline. „Kohtusin ka ministritega ja ärimeestega, vägagi äge. Ma olin ise nagu minister,“ oli Kurn lummatud nii Tsahknast kui reisist.

Mis kasu võiks tekkida riigile, välisministeeriumile ja poliitilisele üldsusele? „Sisuloojatel on personaalne platvorm, me saame näidata, kuidas maailm töötab. Mind on usaldanud NATO, Euroopa Parlament ja tänud neile olen saanud liikuda ringi ja näidata, kuidas see elu seal päriselt käib.“