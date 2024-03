Megan Fox lajatab kriitikutele: kuidas on verejoomine hullem kui võõra mehe sperma suhu laskmine?

„Vere joomine kõlab ilmselt kummaliselt ja paneb inimesed arvama, et oleme „Troonide mängust“ välja karanud,“ rääkis näitlejanna toona. „Tõepoolest joome üksteise verd, aga seda ainult rituaalsetel eesmärkidel ja joodud vere kogust saab piiskades mõõta,“ ütles ta siis. Foxi sõnul tegid nad seda piiratult: „Üldjuhul jagame üksteisega vaid paari veretilka.“ Näitlejatar tõdes, et lauljast kihlatu läheks sageli ka kaugemale. „Ta on valmis koguni oma rinna klaasiga lõhki lõikama, öeldes, et ma ta hinge võtaksin.“

Paljud on arvanud, et sellised rituaalid on satanistlikud ja õõvastavad, aga oma hiljutises intervjuus podcastile „Call Her Daddy“ podcastis juhtis Fox tähelepanu ühele teisele aktile, mida miljonid inimesed harrastavad ja mis on tema arvates palju rõvedam. „Ma arvan, et on imelik, et tüdrukud lasevad võõrastel kuttidel endale suhu tulla ja nad ei tunne isegi neid mehi,“ sõnas „Transformeri“ näitleja.