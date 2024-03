FOTOD | Kevad saabus lilleliselt! Vaata, kes saabusid Keila-Joa lossis avatud kleidinäitusele

Neljapäeval kogunesid mitmed staarid Keila-Joa lossi, et tervitada kevadet ja panna pilk peale erilisele „Dior and Flowers“ näitusele. Elusad lilled ja kevadise lilleaia nurgad lõi näituse jaoks florist Tatjana Tridvornova. Sajad tulbid, hüatsindid, nartsissid ja roosid täitsid lossi saalid imelise kevadise lõhnaga - selles on 15 000 lilleõit ja seda kõike ehitati peaaegu 3 päeva.