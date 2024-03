KLÕPS | Ei tunne äragi! Näitleja Ben Affleck tegi oma välimuse juures drastilise muutuse

Briti meediaväljaanne Daily Mail kirjutab lausa, et Ben näeb nüüd ilma habemeta välja palju nooruslikum ja jääb mulje, nagu ta oleks 10 aastat noorem. Varem oli Benil must-valge habe ehk peene nimega salt and pepper beard.

Kunagisel kuumal näitlejapaaril Jennifer Garneril ja Ben Affleckil on kolm ühist last: poeg Samuel ning tütred Seraphina (15) ja Violet (18). Praegu on Ben abiellus lauljanna Jennifer Lopeziga (54), kellega ta aastaid tagasi paar oli ning kellele ta Garneriga abielus olles armastuskirju vahetas. Affleck ja Garner abiellusid 2005. aastal, teatasid 2015. aastal oma lahkuminekust ja lahutasid ametlikult 2017. aastal.