Õde ja vend saavad taas läbi? Gerli Padar tegi sotsiaalmeedias Tanelit toetava postituse, mille rokkar soojalt vastu võttis

Sellest, et Padarite suhted on hapuks läinud, vihjas Gerli juba 2019. aastal antud intervjuus Kroonikaga. Toona uuriti Gerlilt, et kas Taneli pereisaks taltudes on õde-venda hakanud tihedamalt perekonniti läbi käima. Gerli ei soovinud teemat pikalt lahata, kuid tõdes: „Minu tädiroll on väga tugevas korrelatsioonis tema onurolliga.“ See tähendab vastavuses? „Jah. See sai hea lause, igaüks mõtleb ise, kuidas tõlgendab,“ ütles lauljatar toona.