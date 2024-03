Eestlannast lahutanud Mikko Koivu rahakott ei anna häbeneda. Endisel hokitähel on palju kinnisvara ja uhkeid väärisesemeid

Soome endise hokitähe Mikko Koivu ja tema Eestist pärit laste ema Helena lahutus jõustus USAs Minnesota osariigi kohtus tänavu jaanuaris. Kuigi paar on ametlikult lahus juba ammu, kraaklevad nad kohtus nii laste hooldusõiguse kui ka kuriteokaebuste pärast. Selle kõige taustal on välja tulnud andmed Mikko rahalise seisu kohta, millest koorub välja tõeliselt jõukas elustiil.

Minnesota kohtule esitatud dokumentidest selgub, et Mikkol on Soomes päris palju kinnisvara. Peaaegu märkamatult on ta soetanud endale Turusse elamu. Tehingu tegi endine hokitäht möödunud aasta 1. septembril ja maksis siis maja eest 995 000 eurot. Info maja ostu kohta tuli avalikuks Soome maamõõtmisinstituudi avalikust kinnisvararegistrist.