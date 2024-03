AVAMEELNE ÜLESTUNNISTUS | Maribel Vääna on kaks korda keskkooli pooleli jätnud: eks isa oli šokis

Superstaarisaatest tuule tiibadesse saanud ja tänaseks ka „Naabrist parema“ saadet juhtinud Maribel Vääna otsustas 2023. aasta alguses kannapöörde teha ja välismaale ajutiselt elama kolida. Otsus Barcelonasse kolida sündis tänu sellele, et Maribel otsustas taas modellindusega rohkem tegelema hakata. „Tuligi pakkumine minu agentuurilt Eestis tulla Barcelonasse One Managementi ja proovida hakata välismaal modellindusega tegelema. See lihtsalt tundus nii põnev, midagi uut ja megavõimalus reisida ning suhelda inimestega, tehes samal ajal tööd, mida ma armastan,“ avaldas Maribel meedias oma kolimise tagamaad.