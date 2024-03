Brigitte Susanne Hundi firma tegi raamatu ja kõmuga kuuekohalise käibe: varsti hakkan inimesi veel enamgi vaesteks sõimama

Brigitte Susanne Hunt, kes andis hiljuti välja järjekorse „salaprojekti“ ehk kaardimängu, rõõmustab sotsiaalmeedias, et ostis endale aktsiaid ning väidab, et on tänaseks 60% oma varast ära investeerinud. „Ja ma investeerin veel,“ sõnab skandaalitar.

„Kui ma raha ei investeerinud ja tegelesin mõttetustega, siis palun õppige minust ja viige ennast rahatarkusega kurssi. See on teema, millest ma ei oska veel rääkida, aga kui saaksin anda teile mõjutajana ühe nõu, siis on see: hakka oma raha investeerima,“ jagab Hunt, et soovib inimesi aidata. „Reaalselt, lihtsalt alusta, sest majanduslik vabadus on üks olulisemaid nüansse elus. Teised nipid - neid juba jagan blogis,“ lisab oma story lõpetuseks Brigitte, kelle firma BSH OÜ käive oli möödunud aastal 285 759 eurot. Lisaks ta rõõmustab, et varsti on miljonär ja hakkab siis veel enamgi inimesi vaesteks sõimama.