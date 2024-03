Grete Kuld komöödiasarjas „Alo“ osalemisest: kui kutse saan, siis naasen kindlalt tagasi!

Grete Kuld on armastatud näitlejanna ja laulja, kes on eestlaste südametesse jäänud oma rolliga kodumaises draamasarjas „Padjaklubi“. Ta on osalenud mitmetes telesaadetes ning hiljuti astus Grete üles ka kodumaise komöödiasarja „Alo“ kolmandas hooajas, kuhu kaasas ta kolleeg Franz Malmsten.