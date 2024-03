KLÕPS | Rõõmusõnum! Raadiohääl Andres Puusepa perre sündis pisibeebi

Raadiohääl ja tema kallim avaldasid armsa uudise sotsiaalmeedias, kui postitasid oma Instagrami kontodele toreda pildi pisibeebist. Fotol on värske ilmakodanik mähitud roosa tekikese sisse ja paistab magusat und magavat. Postituse juurde lisasid lapsevanemad Andres ja Sandra kaisukaru emotikoni ja valge südamekese.

Lapseootuse tegi paar teatavaks samuti sotsiaalmeedias, kui nad Instagrami eelmise aasta novembris sinna postituse tegi. Sotsiaalmeediasse postitatud fotos on raadiohääl kõrvaga armsalt kuulamas oma pruudi kõhtu.

Kroonika on varem kirjutanud, et paari vahel oli sügavamaid tundeid märgata juba 2022. aasta lõpus. Andres juhtis 2022. aasta novembris aset leidnud Pärnu restoranide nädala nooblit avaüritust. Pealtnägijad märkisid, et kui ta tööst vabadel hetkedel käis saali tahaotsa kaetud lauas istumas, söömas ja TV3 kolleegidega vestlemas, oli tema kaaslaseks peamiselt ei keegi muu kui Sandra Siimussaar.