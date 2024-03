Suri arstidelt vale diagnoosi saanud 36-aastane USA sisulooja

„Täna on mu sünnipäev ja ainus, mida soovin, on see, et Jumal tooks tagasi selle, mis ta minult võttis. Kaks päeva tagasi kaotasin oma vanema õe ja mu süda pole kunagi sellist valu tundnud,“ kirjutas Pettway õde Instagramis.

2022. aasta suvel ütlesid arstid, et Pettwayl on lihtsalt fibroidkasvajad. Aasta hiljem avaldas Pettway sotsiaalmeedias, et tal on kogu aeg vale diagnoos olnud. Sisulooja sõnas, et tal on kolmanda staadiumi emakakaelavähk. „Paar kuud tagasi sain kohutava uudise. Mul diagnoositi kolmanda staadiumi vähk. Ma ei tea isegi, kust alustada,“ avaldas Pettway, kes sattus lausa kahel korral suure verekaotuse tõttu haiglasse.