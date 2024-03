Parajalt kange iseloomuga Nele-Liis Vaiksoo: kui elus on midagi rasket, vea ennast välja!

Nele-Liis Vaiksoo on sündinud ja üles kasvanud Tallinnas. Ta on lavalaudadelt meile tuttav olnud üle 30 aasta ja säranud lugematus hulgas rollides. Praegugi on Nele-Liisi ajagraafik väga tihe, sest ta tuuritab mööda Eestit kontserdikavaga „Kolm meest, naine ja teater“.