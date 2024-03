Walesi printsess Catherine avaldas reedel, et tal on diagnoositud vähk ja ta on ravi „varajases staadiumis“.

„Tahtsin kasutada võimalust teid isiklikult tänada kõigi võrratute toetussõnumite ja teie mõistva suhtumise eest sel ajal, kui olen operatsioonist taastunud. Viimased paar kuud on olnud uskumatult rasked kogu meie pere jaoks, kuid mul on fantastilised arstid, kes on minu eest hästi hoolitsenud, mille eest olen väga tänulik. Jaanuaris tehti mulle Londonis suur kõhuoperatsioon ja toona arvati, et mu seisund ei ole vähieelne,“ räägib Catherine.