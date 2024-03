ÜLEVAADE | Vähk on kodeeritud Briti monarhide DNAsse: nendel liikmetel on haigust avastatud varemgi

Kuninglik perekond on praegu tervisekriisis. See on väga eriline olukord, et monarhi haigusest avalikkusele teada antakse, sest tavaliselt hoitakse sellist infot suhteliselt kaua vaka all ja püütakse pigem jätta mulje, et kõik on korras. Kuna kuningas ja printsess Catherine peavad nüüd mõnedest oma ülesannetest, mis puudutavad avalikkusega suhtlemist, mõneks ajaks kõrvale jääma, siis ilmselt seetõttu, et kuulujutud ja vandenõuteooriad ei paisuks, pidi see info ka välja tulema.