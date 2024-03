Kehakeeleekspert avastas Kate’i videoteates peidetud sõnumid: mis on tema teeseldud rahulikkuse taga tegelikult?

„Kehakeele õppimine nõuab väga palju praktikat, väga palju vaatlust ja kogemust. Mida rohkem inimene on praktiseerinud, mida rohkem ta sellest teab, seda kiiremini ta jõuab seda lugeda,“ on Atali Stahlman rääkinud kokkupuutest kehakeelega. Tuntud psühholoogil ja eksperdil olid mõned huvitavad tähelepanekud eilse videoavalduse osas.

„Kuninglike moto on, et ära räägi kõike, aga selgita. Kate ei pole kõike lõpuni rääkinud. Arvatavasti põhjus, miks avaldusega välja tuldi, oli kahtlus, et personal lekitab andmeid,“ selgitab Stahlmann Kroonikale.