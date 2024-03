KUULA & VAATA | boipepperoni ja An-Marlen sütitavad tantsupõrandad kuumaks uue hitiga „Tana-Tana“

„boipiga mussi me otseselt ei teegi, see lihtsalt sünnib hetkes“, kommenteerib loomeprotsessi An-Marlen, „ja vahel ei sünni ka, aga see käib asja juurde.“ An-Marlen tunnistab lisaks, et boipepperoniga on muusikat mugav teha, kuna mõistavad üksteist ilma, et peaks midagi ütlema.