Juubilar Jaan Tätte sai Anu Välbalt ootamatu kingituse: ma ei joo seda!

Anu Välba alustas Jaan Tätte intervjueerimist talle kinke üle andes. Esimeseks kingiks oli Anne Reemann isetehtud sall. Reemann käis „Hommik Anuga“ saates vahetult enne Tättet ning jättis oma kingituse sinna Anule üleandmiseks.

Teiseks kingituseks oli Anu poolt kollakas paber kirjutamiseks, mis küll kahjuks ei olnud Tätte jaoks piisavalt õiges toonis. „Ei no aga paberit kulub - ma väga tänan,“ muigas ta siiski.

„Meil on üks kingitus veel,“ jätkas Anu alküülbensiini kanistrit kätte võttes. „Ma ei joo seda!“ naljatles Tätte seda nähes. „Seda võivad juua su masinad!“ nentis Anu naerma puhkedes. „Trimmer, või mis masinad teil seal on... Sest ma saan aru, et bensiini ei ole Vilsandil niisama saada.“

Tätte selgitas, et tavaliselt tassivad nad perega bensiini Vilsandile Kuressaarest. Vilsandil kasutab asjade transportimiseks Tätte autot. „Noorena ma olen tõesti seda teinud, et käisin väikse käsikäruga seitse korda kodu ja sadama vahet, et kõik asjad ära tuua, mis ma kohale tassisin.“

Tallinnas olemist Tätte absoluutselt ei naudi. „Sa tunned, et sa oled seal, kus sa pead olema, kus sul on hea olla, kus kõik on õigesti, mitte nii nagu täna siin Tallinnas,“ kirjeldas Tätte, et soovis ruttu peale intervjuud tagasi Vilsandil minna. „Ma ööbisin siin väga lähedal. Kuna ma ei julge Tallinnas liigelda, siis ma tulin [siia] öösel pimedas.“ Tätte lisas, et ta on viimase viie aasta jooksul umbes kolmandat korda Tallinnas. „Ma kardan siia tulla, ei taha siia tulla.“