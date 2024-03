FOTOD | „Eestimaa au ja uhkuse“ teenetemärgi pälvis ettevõtja Ain Hanschmidt

„Algselt õhinapõhiselt loodud sõprade algatusest on tänaseks kasvanud ühiseid väärtusi kandev inimeste kogukond, mis väärtustab Eesti ajalugu ja kultuuri ning tunnustab neid, kes teevad Eestit maailmas suuremaks. Rohkem kui kunagi varem on vaja rääkida Eestist kui edumeelsest, ettevõtlikust ja tulevikku vaatavast riigist,“ ütles Barclay de Tolly Sõprade Klubi üks asutajatest Kristel Meos. „Samuti Eestimaa inimestest, kes mitte üksnes suurelt ei mõtle, vaid need ideed ka realiseerivad.“

„Meil on klubi eestvedajatega äärmiselt hea meel, et seekordse „Eestimaa au ja uhkuse“ teenetemärgi pälvib ettevõtja Ain Hanschmidt. Mees, kelle saavutused Eesti ühiskonna- ja majanduselu arendamises on kõnekad ning eeskujuks, kuidas territooriumi poolest väike Eesti teeb strateegiliselt mõtleva ettevõtja juhtimisel suuri tegusid ka riigipiirist kaugemal,“ lisas Meos.

Barclay de Tolly Sõprade Klubi tõi Ain Hanschmidti puhul välja tööd AS Infortari juhatuse esimehena, laienemisi põhja ja lõuna suunal ning ettevõtte edukat börsile viimist. „Ain Hanschmidt on üks Eesti majanduse suurkujudest ja Eesti rahvusliku eduloo elluviija. Mahukad investeeringud, taastuvenergiasse panustamine ning ettevõtete vaheline sünergia on vaid mõne märksõnad Aini ettevõtlikkust iseloomustadest,“ kirjeldas Meos.

„Eesti on väike, ainus, mis meid suuremaks teeb, on laienemine naaberturgudele ja eksport. Olen sellest lähtunud kunagi Ühispangas ja SEB-s, pikaaegselt Tallinkis ning nüüd Infortaris ja Eesti Gaasis, kus oleme suutnud väljakutsed võimalusteks pöörata – Tallinkist on tänaseks saanud Läänemere suurim laevafirma ning Eesti Gaasist Soome ja Balti piirkonna suurim erakapitalil energeetikaettevõte,“ lausus Ain Hanschmidt.