ÜLEVAADE | Maailma liidrid ja meelelahutustegelased toetavad haiget printsess Kate’i: teie tugevus ja vastupidavus inspireerib meid kõiki

„Sinu tugevus ja graatsilisus on vankumatud - oled minu mõtetes,“ nentis näitlejatar printsess Kate’i ametliku haiguseavalduse all.

Lauljatar Halsey nentis instagrami story’s, et hoolimata sellest, et Kate on avaliku elu tegelane, on tal sellisel raskel ajal, nagu praegu, õigus privaatsusele. „Jumala eest, see pole kellegi asi, kui inimesel on vaja mõneks nädalaks või kuuks privaatsust.“