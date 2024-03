Rõõmusõnum! 51-aastane näitleja Cameron Diaz sai teise lapse

„Me oleme õnnistatud ja põnevil, et saame teatada oma poja, Cardinal Maddeni sünnist!“ teatas Diazi muusikust abikaasa Benji Madden Instagrami ühispostituses. „Ta on fantastiline ja me kõik oleme nii õnnelikud, et ta siin on! Laste turvalisuse ja privaatsuse huvides me pilte ei postita – aga ta on tõesti armas,“ selgitas ta. Benji lisas rõõmusõnumi juurde illustreeriva foto hoopis ühest värvilisest joonistusest.