ARVUSTUS | TV3 „Kolmekaga“ on nagu kolmekatega ikka - miski on ülearune

Et uut Eesti telesaadet reklaamitakse kui „erakordselt halba“, vot see ei ole küll mingi üllatus. Kui tegemist pole laulusaatega, erandeid praktiliselt pole - pähe saavad kõik. Eriti armutult antakse kolakat jutusaadetele. Pikast telekavaatamise karjäärist ei meenu mulle hoobilt ühtegi jutusaadet, mis oleks kohe pärast esimest paari eetrikorda rahva ja kriitikud vaimustusest ruigama pannud. Ameerika televisioonist tuttavaid hilisõhtusi meelelahutuslikke stuudiosaateid on meil üritatud küll - Alex Lepajõest ja Hannes Võrnost Evelin Ilveseni välja. Enne pead läbi elama kümme ebaõnnestumist, kuni ühega lõpuks täkkesse paned - paksu nahka minu poolt kõigile, kes midagi taolist meie tänamatusse tele-eetrisse pusivad!