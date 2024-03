ARMSAD KLÕPSUD | Nagu kaks tilka vett? Anett Kontaveit puhkab parima sõbrannaga Hispaania päikese all

„Nädalavahetus Marbellas,“ kirjutas Anett pildiseeria alla, mida ta Instagramis jagas. Anetiga koos reisivad veel mitmed sõbrad-sõbrannad, kelle hulgas on ka tema üks parimaid sõbrannasid, saatejuht Keili Sükijainen.

Keili jagas ühte pildiseeria fotodest enda story’s ning nentis, et riietus oma bestie’ga (parima sõbrannaga - toim) kogemata niivõrd sarnaselt. Keilil on pildil seljas helesinine triibulike triiksärk ja Anetil heleroheline triibuline triiksärk. Mõlemal naisel on ka sarnane blond soeng ning mustad päikseprillid.