„Maskis laulja“ uus saatejuht Franz Malmsten soovitab lauljatel saunas käia: kuumataluvus peab olema päris hea

„Ma juhin esimest korda mingit saadet, et ma ei saa öelda, et ma tundsin ennast nagu kala vees, aga õhtujuhtimist ma olen teinud - liiga palju see sellest erinev ei olnud, jah,“ muljetas Franz pärast neljanda hooaja esimese maskisaate osa võtteid.

Eelmise hooaja võitnud Franz arvas, et kohmakate kostüümidega ei olegi võimalik ära harjuda. „Iga kord on see veidikene uus. Pigem lihtsalt leppida sellega, et iga kord on samamoodi palav ja õhk saab ükshetk otsa,“ nentis ta.

„Võhma peab kindlasti palju olema ja kuumataluvus peab ka olema päris hea, nii et võibolla peab saunas käima iga päev,“ soovitas saatejuht seekordsetele osalistele.

Franz usub, et ka mõni tema hea tuttav on maskide all peidus. Vaata videost lähemalt!