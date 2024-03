VIDEO | Maskisaate detektiividele Liinale ja Inesele oli Katri Telleri kehastumine üllatus: justkui ilmselged vihjed olid olemas

Pärast esimese saate salvestust tõdes Liina, et talle tundub, et neid on haneks tõmmatud. Esimese langenud maski ehk Triibulise all peitunud Katri Tellerit detektiivid ära ei arvanud. „Me pärast ka rääkisime, et justkui nagu teadsime ja mingid ilmselged vihjed olid olemas, aga välja ei öelnud seda. Mina ei teadnud, et ta (Triibuline ehk Katri Teller - toim) oskab niimoodi laulda,“ rääkis Kanarbik, kes töötab TV3s nagu ka Katri varem töötas.