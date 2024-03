Osav teesklemine pettis ära! Katri Teller maskisaate detektiivide ninapidi vedamisest: ma siiamaani ei saa aru, kuidas nad ei saanud aru

Saatejuht ja investor Katri Teller viibib parasjagu välismaal Hispaanias ja muljetas enda maskisaate kogemusest saatejuhtidele Jürgen Pärnsalule, Pille Minevile ja Andres Puusepale telefonikõne kaudu. Esmalt pidi Katri aru andma, kas on Hispaaniasse endale kinnisvara soetamas või mitte ning mida ta parasjagu soojal maal tegemas on.

Seejärel võeti teemaks eilne „Maskis laulja“ saade, kus Teller esines Triibulise maski all. Raadioeetris kiitis ta saadud kogemust taevani. „Mega mega mega mega äge oli! Tõesti oli äge! See projekt tegi mulle nii palju rõõmu! See oli üks parimaid asju parimal hetkel mu elus,“ oli ta elevil raadioeetris ja soovitas kõigil, kellele taoline ettepanek tehakse, see kindlasti vastu võtta.