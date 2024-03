FOTOD | Eesti juurtega kuulus soomlanna Erna Husko täitis pikaajalise soovi: ostsin välismaale enda unistuse korteri!

Noor sisulooja Erna Husko on Soome meedias juba mõnda aega sealseid lugejaid õrritanud oma salaprojektiga, mis tal parasjagu käsil on. Eile tegi ta aga oma Instagrami kontol suure elumuutuse teatavaks ja avalikustas fotod oma Tallinna korterist, mille ta hiljaaegu soetas.

„See mimmu ostis endale välismaal unistuse korteri! Tõestasin just iseendale, et ka kõige pöörasemad unistused täituvad!“ hõiskas Erna sotsiaalmeedias ja näitas mitme pildiga oma jälgijatele hiljaaegu Tallinna kesklinna soetatud kodukest. Fotode järgi asub tema uus pesa Pärnu maanteel, mille akendest paistab kaunis vaade Tallinna vanalinnale. Kroonikale teadaolevalt on Erna uus kodu luksuslikus Vektori uusarenduses, kus veel saadaolevate korterite hinnad algavad 160 tuhandest eurost. Majas müüakse nii ühe-, kahe-, kolme- ja neljatoalisi kortereid.