„Angelina pole õnnelik.“ Endise staarpaari tütar lahkus kodust, et kolida Brad Pitti juurde

Seitse aastat tagasi lahku läinud Jolie ja Pitt on siiani sõjajalal. Endine abielupaar on viimaste aastate jooksul kakelnud nii laste hooldusõiguse kui ka vägagi väärtusliku kinnisvara üle. Viimased heitlused on olnud veiniistanduse pärast, mille näitlejad oma suhte jooksul ostsid ning ei suutnud pärast lahkuminekut sõbralikult ära jagada.

Ent üks asi, mille pärast Jolie ei pidanud võitlema, oli laste poolehoid – allikate sõnul võttis suurem osa nende kuuest järeltulijast kohe ema poole. Väidetavalt oli üks staarpaari lahkumineku põhjuseid just see, et Pitt muutus nende vanima poja Maddoxi vastu vägivaldseks. Shiloh oli aga üks neist, kes otsustas, et saab edaspidi hästi läbi oma mõlema vanemaga.