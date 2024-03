Muusika jääb korraks tagaplaanile! Lauljatar Yasmyn keskendub aktiivselt pulmade planeerimisele

Yasmyn avaldas, et on ette võtnud uue muusika tegemise. „Aga mu süda on soe sellepärast, et ma planeerin see aasta pulma,“ ütles ta telesaates veel, misjärel soovisid saatejuhid Romi Hasa ja Kristjan Gold talle õnne. „Olen rohkem selle laine peal. Kindlasti ma panen uut muusikat välja, aga võib-olla on see sel aastal tagaplaanil. Võib-olla hakkan rohkem aktiivsemalt mussi välja panema sügisel,“ rääkis Yasmyn ja viitas sellega, et pulmade korraldamine võtab enamiku tema vabast ajast. Rõõmsa uudise valguses soovisid saatejuhid talle head kleidi valimist ja pulmade ettevalmistamist.