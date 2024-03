Strateegiline otsus palee poolt? Prints Harry sai Kate’i vähist teada napilt enne ülejäänud maailma

Reedel, 22. märtsil avaldas Walesi printsess Kate videopöördumise teel, et tal on diagnoositud vähk ning ta on ravi varajases staadiumis. „Jaanuaris tehti mulle Londonis suur kõhuoperatsioon ja toona arvati, et mu seisund ei ole vähieelne,“ rääkis Catherine. Printsessi sõnul oli operatsioon edukas, kuid pärast operatsiooni tehtud testid tuvastasid siiski vähi.

„Seetõttu soovitasid arstid mul läbida ennetava keemiaravikuuri ja ma olen praegu selle ravi algusjärgus. See oli loomulikult suur šokk ning William ja mina oleme teinud kõik endast oleneva, et seda oma noore pere huvides diskreetselt töödelda ja hallata. Nagu võite arvata, on see aega võtnud. Mul on kulunud aega, et taastuda suurest operatsioonist selleks, et alustada ravi,“ lausus Walesi printsess veel.