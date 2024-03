Kes on väidetav uus James Bond? Näitleja abiellus 22-aastaselt endast 24 aastat vanema naisega

Näitleja Aaron Taylor-Johnson arutles intervjuus Rolling Stonesile selle üle, kuidas inimesed on mõistnud teda hukka, et ta „liiga noorelt“ abiellus. Aaron abiellus 22-aastaselt režissööri Samantha Taylor-Johnsoniga, kes on temast 24 aastat vanem, aastal 2012.

„Kas te teete kellegi teise jaoks midagi liiga kiiresti? Ma ei saa sellest aru. Millise kiirusega peaksite elu nautima?“ mõtiskles näitleja, et sellised hinnangud on tema jaoks väga veidrad.

Suurbritannias Somersetis elaval abielupaaril on kaks last: nende esimene tütar Wylda Rae sündis 2010. aastal ning teine tütar Romy Hero 2012. aastal. Aaron on ka kasuisaks Sami tütardele Angelica ja Jessie Phoenixile, keda naine jagab oma endise abikaasa Jay Joplingiga.

Aaron võttis abielludes Samantha perekonnanime enda omale lisaks. „Ma lihtsalt ei mõista, miks naine peaks abielludes mehe nime võtma,“ on Aaron põhjendanud väljaandele E! oma mittetraditsioonilist otsust.

Möödunud nädalal hakkasid Briti meedias levima väited, et just Aaron Taylor-Johnson on järgmine Bond - filmi hakatakse üles võtma sel aastal. Pakkumine olevat Aaronile juba tehtud, ent mees pole ise filmis osalemist veel kinnitanud ega ümber lükanud.