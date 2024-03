Linnas kasvanud Maris Järval on avalikkusele avaldamata pool: olen paadininas maganud ning lestadega loksunud küll ja veelgi

Maris Järva on Sky Plusi eetris eestimaalasi äratanud üle kümne aasta ja teda on mitmel korral tunnustatud Eesti Meelelahutusauhindade galal. Maris sai sel nädalal 40aastaseks ja lubab sünnipäeva suure peoga tähistada. See on tema puhul üsna haruldane, sest ta eelistab suurele seltskonnale üksi või lähedaste sõpradega olemist.