Arnold Schwarzeneggerile paigaldati südamestimulaator: olen nüüd rohkem „Terminaatori“ tegelaskuju moodi

76-aastane näitleja Schwarzenegger ütles, et tema sees on nüüd „masin“ nagu Terminaatori tegelaskujul. „Olen nüüd rohkem „Terminaatori“ tegelaskuju moodi.“

„Eelmisel esmaspäeval tehti mulle operatsioon, et saaksin natuke rohkem masinlikuks: sain südamestimulaatori,“ nentis Schwarzenegger oma taskuhäälingusaates.

Näitleja jaoks ei olnud oma terviseprobleemidest rääkimine sugugi lihtne, kuid ta otsustas seda siiski teha, et teistele toeks ja eeskujuks olla. „Ma pean teile ütlema, et selle välja ütlemine teile kõigile on vastuolus minu Austria kasvatusega, kus keegi ei rääkinud kunagi meditsiinilistest probleemidest. Kõik tervishoiuga seonduv jäi enda teada,“ lausus ta.