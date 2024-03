Tõeline staarikisma! Rebel Wilson tituleeris Borati mölakaks, tuntud huumorinäitleja lükkas tõsised süüdistused tagasi

Juba märtsi keskel tõi Rebel välja, et kõige kõmulisem on tema raamatus peatükk 23, mille ta pühendas ühele tõeliselt suurele mölakale, kellega näitlejanna Hollywoodis koos töötas. Toona varjas ta kõnealuse meesnäitleja nime, kuid kutsus teda korduvalt ebasobilikult a**hole’iks. Rebel sõnas, et just selle näitleja tõttu võttis ta vastu otsuse, et ei tee enam kunagi mölakatega tuntud staarilinnas tööd.