KLÕPS | Nagu kaks tilka vett? Kim Kardashian võttis paljastava riietusega šnitti Kanye Westi uuest abikaasast

Kardashiani rõivavalik on pea identne tema eksabikaasa Kanye Westi uue pruudi Bianca Censori stiiliga. Noor naine on enamasti püüdnud pilke sellega, et on avalikku kohta ilmunud ülimalt nappides ja paljastavates riietes. Kõige rohkem kõmu tekitas ta Pariisis, kui lippas ringi karvase jaki ja läbipaistvate sukkpükstega, kus kumas läbi tema suguelund. Jaki alla ei olnud Bianca midagi pannud ning pidi oma ülakeha sellega katma.