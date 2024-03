VIDEO | Märul Los Angeleses: uurijad korraldasid reidi räppar Diddy kodus kupeldamisjuhtumi uurimise tõttu

Eile korraldasid Ameerika siseministeeriumi uurimisametnikud ehk sealse Homeland Security föderaaluurijad otsingu räppar P Diddy kodudes nii Los Angeleses kui ka Miamis. Muusik on uurimise all, kuna tema endine tüdruksõber andis novembris New Yorgi kohtule sisse avalduse, kus süüdistas Diddyt kupeldamises ja seksuaalses ärakasutamises.

Uurijad võtsid Diddy kodust kaasa mitmeid kaste ja kotte tõenditega, teiste esemete seas otsisid nad ka elektroonikat. Võimuesindajad sõnasid Ameerika väljaandele The New York Post, et föderaaluurijad kaasati protsessi seetõttu, et neil oli vaja konfiskeerida Diddy telefone ja arvuteid. Samuti avaldati, et põhjalik uurimine ja tõendite kogumine viiakse läbi ka nendest majadest, mis on muusikuga seotud nii New Yorgis kui ka Chicagos. Rohkem informatsiooni pole Homeland Security uurijad avalikkusele veel avaldanud.