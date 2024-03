FOTOD | President Alar Karise sünnipäev algas toreda üllatusega lennujaamas: see jääb tõesti meelde

„No ma ei tea… See oli nüüd päriselt üllatus, mille kolleegid mulle täna varahommikul korraldasid. Sõjaväeorkestri fanfaarid ning Reigo Ahvena, Heikko Remmeli, Holger Marjamaa ja kõigi kohalviibijate sünnipäevalaul Tallinna Lennujaamas, kui meie Sirjega jalutasime pahaaimamatult lennuväravasse, et alustada ametlikku visiiti Küprosele. Igatahes ma tänan kõiki kohalviibinuid, see jääb tõesti meelde,“ kirjutas president Alar Karis oma Facebooki kontol.