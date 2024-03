KLÕPS | Tõeliselt hinnaline abimees! Ärinaine Victoria Beckham sai endale uue neljarattalise sõbra

Aastakümneid tagasi tuntud lauljannana nime teinud Victoria Beckham vigastas juba mõnda aega tagasi oma jalga. Tema vutistaarist abikaasa David Beckhami (48) sõnul juhtus Victoriaga õnnetu õnnetus juba valentinipäeva kandis, mil Victoria hüppeliigesesse tekkis mõra, kui ta jõusaalis trenni tegemise ajal ebameeldivalt kukkus, vahendab Daily Mail.

Pärast seda on moekas naine liikunud ringi peamiselt karkudel ja kandnud musta saabast meenutavad lahast, et niimoodi oma haiget jalga hoida. Esmaspäeval tegi tema abikaasa David aga tõeliselt südamliku kingituse Victoriale, et aidata tal vigastusest taastumise ajal siiski mobiilne olla.

Victoria näitas oma rohekasvalget neljarattalist sõpra Instagramis ja jagas seal ka toredaid kaadreid sellest, kuidas David tema toreda põlvejalutaja kokku pani. Põneva välimusega ratta nimi on KneeRover ja selle väärtus jääb 300 naela ehk ligikaudu 350 euro kanti. „David ostis mulle ratta, et mu jalga aidata. See paraneb juba pikalt. Nii, et ta ostis mulle selle väikese korvikesega ratta,“ ütles Victoria veel ja lisas, et tegemist on parima kingitusega, mis abikaasa talle eales teinud on.

Väike ratas on hea viis Victoriale tempokamalt ringi liikuda. Oma haige jala saab ta toetada pehmele platvormile ja teise jalaga saab ta end igas suunas lükata. Korvikesse saab ta panna kõiki esemeid, mida on vaja kaasas kanda. Hõlbus ratas on karkudest parem variant, sest kasutaja käed on rohkem vabad.

Selleks, et ootamatult nurga tagant välja ilmuv Victoria oma rattakesega kedagi ei hirmutaks, on toredale neljarattalisele sõbrale lisatud ka kelluke. „Ma saan sellega päris hea kiiruse üles,“ sõnas naine veel.