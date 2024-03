„Võib-olla tol hetkel ma ei olnud ka nii enesekindel ja mu enda asjad ei jooksnud nii hästi. Jällegi ma ei taha midagi ära sõnuda, aga praegu ma tunnen, et ma olen viimased aastad olnud endaga heas kohas. Ma teen asja, mis mulle meeldib ja siiani on need toiminud,“ selgitab lauljatar andes mõista, et ta on pärast seda suhet teinud läbi ka enesearengu.