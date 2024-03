Pärtelpoeg ja Fokin hakkavad Eesti suurimat erootikamessi juhtima: seal ei ole lihtsalt dildod laual reas

Sexxxpo on Eestis toimuv suur erootikamess, mida juhivad Ženja Fokin ja podcasti „Salajutud“ saatejuht Kristina Pärtelpoeg, kes rääkis Kroonikale, et tulemas on vinge üritus. „Seal ei ole lihtsalt dildod lauapeal reas, vaid seal on ka töötoad: suhetele ja intiimsusele suunatud. Kindlasti näeb uusi tooted, mitte ainult vibraatorid, aga erinevad mänguasju seinast-seina,“ selgitab Pärtelpoeg. „Me oleme päevajuhid: teeme mänge ja õhtul on pidu koos DJga,“ lisab ta.